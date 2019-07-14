Число пострадавших опрокинувшегося автобуса возросло вдвое

Из-за опрокидывания автобуса с 39 пассажирами в салоне госпитализировали 10 человек. Об этом сообщили в ГИБДД, передает РИА «Новости».

До этого сообщалось о пяти погибших и пяти пострадавших.

В ГИБДД рассказали, что после осмотра срочно приехавших на место ЧП медиков, было решено увезти в больницу 10 человек.

Уточняется, что инцидент произошел на трассе Белорецк — Инзер в воскресенье, 14 июля.

Ранее сообщалось, что перевернувшийся в Башкирии автобус убил пять человек.

В настоящее время на месте случившегося все еще работают сотрудники ГИБДД. Детали инцидента выясняются.