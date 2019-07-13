Иномарка врезалась в полицейскую машину

В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием полицейской машины. Об этом сообщает РИА «Новости»

Отмечается, что вечером в пятницу 12 июля иномарка столкнулась с полицейской машиной в центре города.

Правоохранительные органы сообщили, что в ходе ДТП три человека, среди которых был несовершеннолетний, получили травмы.

Водитель, проехавший на запрещающий сигнал светофора, отказался от медицинского освидетельствования. На него был составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Саратове полицейский сбил насмерть подростка.