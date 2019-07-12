10 человек утонули в автомобиле в Тыве

Десять человек, в том числе шесть несовершеннолетних погибли в Тыве. Сообщается на сайте МВД по региону.

Сообщается, что при попытке пересечения реки Ак опрокинулась машина.

На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро детей.