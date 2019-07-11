Четыре человека погибли в ДТП с фурой

В Нижегородской области произошло столкновение легкового автомобиля с фурой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Как отмечается, в результате инцидента погибли трое пассажиров и водитель машины.

Уточняется, что легковушка выехала на полосу встречного движения и не справилась с управлением.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют на месте происшествия все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодаре.