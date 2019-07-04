Дерево парализовало движение на Кутузовском проспекте

Представитель экстренных служб столичного региона проинформировал о частичном перекрытии движения транспорта по Кутузовскому проспекту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это произошло из-за падения дерева около дома 76 на Кутузовском проспекте.

«Перекрыто три полосы в сторону области», — сказал источник.

Уточняется, что никто не пострадал в результате инцидента, сотрудники коммунальных служб занимаются распиливанием ствола дерева.

Ранее сообщалось, что на Новорязанском шоссе одновременно произошли три ДТП.