Минздрав намеревается проверить водителей на психоактивные вещества

В Минздраве страны предложили проверить россиян, у которых есть автомобили, на наличии в организме различных психоактивных веществ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

С таким предложением выступили в Минздраве для того, чтобы обеспечения безопасность передвижения на дорогах страны.

Как отмечается, ведомство также планирует проводить такие проверки среди тех, кто только обучается на права.

В документе указывается, что в случае его принятия, все освидетельствования станут официальными.

Ранее Минздрав намеревался проверять школьников и студентов на наркотики.