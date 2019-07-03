Минздрав намеревается проверить водителей на психоактивные вещества
close
В Минздраве страны предложили проверить россиян, у которых есть автомобили, на наличии в организме различных психоактивных веществ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
С таким предложением выступили в Минздраве для того, чтобы обеспечения безопасность передвижения на дорогах страны.
Как отмечается, ведомство также планирует проводить такие проверки среди тех, кто только обучается на права.
В документе указывается, что в случае его принятия, все освидетельствования станут официальными.
Ранее Минздрав намеревался проверять школьников и студентов на наркотики.