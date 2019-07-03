Умер создатель Ford Mustang

В США в возрасте 94 лет умер бывший глава Chrysler Ли Якокка. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, о смерти бизнесмена проинформировал член его семьи без уточнения обстоятельств кончины.

Якокка на протяжении многих лет сотрудничал с Ford и Chrysler. Он также известен тем, то под его руководством был создан автомобиль Ford Mustang.