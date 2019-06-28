Скорая столкнулась с маршрутным автобусом

В Саратове столкнулись маршрутный автобус и скорая помощь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского отдела ГИБДД.

Как отмечается, в результате инцидента пострадал один человек.

По предварительным данным, столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль «скорой» «Аксон» Lada Largus.

«В результате пассажира автобуса на «скорой» доставили в больницу», — отметила собеседница агенства.

Уточняется, что сотрудники ГИБДД выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с автобусом произошло под Волгоградом.