Скорая столкнулась с маршрутным автобусом
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В Саратове столкнулись маршрутный автобус и скорая помощь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского отдела ГИБДД.
Как отмечается, в результате инцидента пострадал один человек.
По предварительным данным, столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль «скорой» «Аксон» Lada Largus.
«В результате пассажира автобуса на «скорой» доставили в больницу», — отметила собеседница агенства.
Уточняется, что сотрудники ГИБДД выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с автобусом произошло под Волгоградом.