Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
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Президент России Владимир Путин заявил, что камеры на дорогах не нужно прятать, они снижают травматизм, аварийность и сохраняют жизнь.Об этом сообщают РИА «Новости».
По словам президента, цель установки камер – предотвращение опасных ситуаций на дорогах. Он обратил внимание, что камеры не стоит специально скрывать и прятать особенно на опасных участках дороги.
Путин сказал, что главной задачей является не штраф для водителей, а дисциплина.
«Это не самоцель. Это только средство достижения нужного нам результата», — добавил Путин.
Ранее сообщалось, что Путин признал плохие дороги в России.