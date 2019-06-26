Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Президент России Владимир Путин заявил, что камеры на дорогах не нужно прятать, они снижают травматизм, аварийность и сохраняют жизнь.Об этом сообщают РИА «Новости».

По словам президента, цель установки камер – предотвращение опасных ситуаций на дорогах. Он обратил внимание, что камеры не стоит специально скрывать и прятать особенно на опасных участках дороги.

Путин сказал, что главной задачей является не штраф для водителей, а дисциплина.

«Это не самоцель. Это только средство достижения нужного нам результата», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин признал плохие дороги в России.