На Украине предложили разобрать Крымский мост

Украинский гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что Крымский мост следует разобрать. Об этом сообщают украинские СМИ.

По его словам, данный мост «вызывает посадку уровня Керченского пролива» и «превращает его в болото».

Он отметил, что в ходе строительства были сделаны дамбы, которые перекрыли течение и нарушили водообмен между Черными и Азовскими морями.

«Этот мост надо разбирать к чертовой матери», – подчеркнул Медовар.

По его мнению, этот мост никому не нужен, и его строительство стало «колоссальной ошибкой».

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал сроки окончания строительства Крымского моста.