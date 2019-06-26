На Украине предложили разобрать Крымский мост
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Украинский гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что Крымский мост следует разобрать. Об этом сообщают украинские СМИ.
По его словам, данный мост «вызывает посадку уровня Керченского пролива» и «превращает его в болото».
Он отметил, что в ходе строительства были сделаны дамбы, которые перекрыли течение и нарушили водообмен между Черными и Азовскими морями.
«Этот мост надо разбирать к чертовой матери», – подчеркнул Медовар.
По его мнению, этот мост никому не нужен, и его строительство стало «колоссальной ошибкой».
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал сроки окончания строительства Крымского моста.