На Новорязанском шоссе одновременно произошли три ДТП, столкнулись 13 машин

В Московской области произошли одновременно три ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, ДТП произошли на Новорязанском шоссе под Люберцами. На участке трассы в сторону столицы произошло столкновение как минимум восьми транспортных средств, в том числе трех грузовиков и микроавтобуса. Автобус врезался в отбойник. Через пару метров столкнулись такси и еще один автомобиль. Кроме того, недалеко столкнулись еще три автомобиля.

Уточняется, что на место прибыли медики. Движение по двум полосам из четырех перекрыто.

Ранее сообщалось, что столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД.