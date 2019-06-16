В Подмосковье произошло смертельное ДТП с квадроциклом

В Подмосковье произошло ДТП с квадроциклом, в результате которого погибли два человека и пострадал еще один. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным управления МВД по Московской области, инцидент произошел 15 июня в 21.00 в деревне Тимошкино.

«…водитель квадроцикла не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — дерево», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

Ранее сообщалось, что в Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт.