В МВД раскрыли детали ДТП под Воронежем
Начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова рассказала подробности аварии, произошедшей в Воронежской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее данным, в результате аварии погибли семь человек, а не восемь. Также двое — получили ранения.
Также Куликова рассказала, что авария произошла в 20.26 на 59 километре автодороги «Воронеж-Луганск» в Бобровском районе Воронежской области. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем.
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в ДТП под Воронежем.