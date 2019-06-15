В МВД раскрыли детали ДТП под Воронежем

Начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова рассказала подробности аварии, произошедшей в Воронежской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее данным, в результате аварии погибли семь человек, а не восемь. Также двое — получили ранения.

Также Куликова рассказала, что авария произошла в 20.26 на 59 километре автодороги «Воронеж-Луганск» в Бобровском районе Воронежской области. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в ДТП под Воронежем.