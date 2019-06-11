Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина

Покинул свою должность гендиректор ООО «Аурус» Франц Герхард Хильгерт. Об этом сообщает «Авторевю» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Кроме того, вместе с Хильгертом ушли многие менеджеры компании, уточняет издание.

В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.

Стоит отметить, что смена руководства случилась еще 1 июня, но сообщений об этом не появлялось ни на сайте Минпромторга, ни на официальном сайте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нехватке машин «Кортеж» для зарубежных визитов главы России Владимира Путина.

Проектом «Кортеж» называется семейство премиальных автомобилей для первых лиц государства. Они создаются на единой модульной платформе