Фура врезалась в колонну МЧС, есть пострадавшие
В тульской области фура врезалась в колонну МЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Как отмечается, в результате инцидента пострадали пять сотрудников службы. Они были направлены в больницу с травмами средней и легкой степени тяжести.
Авария произошла на 201-м километре трассы «Дон».
Уточняется, что водитель, протаранивший колонну МЧС, скорее всего, уснул за рулем. При этом сам водитель не пострадал.
Ранее сообщалось, что 26 человек пострадали в ДТП с автобусами в Сочи.