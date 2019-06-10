Фура врезалась в колонну МЧС, есть пострадавшие

В тульской области фура врезалась в колонну МЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали пять сотрудников службы. Они были направлены в больницу с травмами средней и легкой степени тяжести.

Авария произошла на 201-м километре трассы «Дон».

Уточняется, что водитель, протаранивший колонну МЧС, скорее всего, уснул за рулем. При этом сам водитель не пострадал.

Ранее сообщалось, что 26 человек пострадали в ДТП с автобусами в Сочи.