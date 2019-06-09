Число пострадавших при ДТП в Сочи увеличилось до 26

В Минздраве Краснодарского края проинформировали о числе пострадавших при ДТП с двумя туристическими автобусами, передает ТАСС.

Согласно данным на 11.00, медицинская помощь после столкновения транспортных средств понадобилась 26 людям.

«Госпитализировано 23 человека», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на месте работали 19 бригад скорой помощи. Также среди пострадавших трое детей. Они не получили серьезных травм.

Ранее сообщалось, что в интернете появилась видеозапись с места ДТП с двумя туристическими автобусами в Сочи, где пострадали около 15 человек.