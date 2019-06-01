Петербуржцы чуть не устроили самосуд над въехавшим в толпу водителем

Полиция спасла от самосуда водитея, въехавшего в толпу пешеходов в Петроградском районе Санкт-Петербурга, передает «Фонтанка.ру».

В УГИБДД по Петербургу и области, уточнили, что в ДТП пострадал велосипедист, а также мужчина и мальчик восьми лет. Их состояние оценивают как среднетяжелое.

Ранее сообщалось, что автомобиль пересек перекресток Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева на мигающий желтый и, уходя от столкновения, наехал на людей.