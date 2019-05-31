Россия и Китай состыковали мост через Амур

На торжественной церемонии произошла стыковка российской и китайской частей моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что во время церемонии российские и китайские строители установили болты на замыкающем блоке моста. После этого, добавили в агентстве, они доложили своему начальству об успешном завершении этой процедуры.

Также после стыковки моста со сторожевых катеров были запущены зеленые сигнальные огни, которые символизируют открытие движения по транспортной магистрали.

Ожидается, что движение по мосту начнется в апреле 2020 года.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай соединили части моста через Амур.