В Чечне трактор-вездеход улетел в пропасть, есть жертвы

В горах Веденского района Чечни транспортное средство с четырьмя людьми сорвалось в 15-метровую пропасть, один погиб, еще трое получили ранения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

Представитель не уточнил состояние пострадавших, отметив, что они получили травмы «различной степени тяжести».

Он добавил, что чеченцы отправились в «экстремальную поездку» на вездеходе, собранного на базе трактора Т-40.

«Поиск пострадавших затруднялся отсутствием точных координат места аварии. Помогли местные жители, которые хорошо знают местность», — сказал представитель.

Он также рассказал, что пострадавших удалось найти между населенными пунктами Махкеты и Сельментаузен.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП с «Камазом» в Чечне.