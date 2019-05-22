Названа причина ДТП с автобусом в Италии

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В полиции Италии заявили, что ДТП с участием туристического автобуса могло произойти из-за того, что водитель транспортного средства отвлекся. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в полиции заявили, что растительность, в которую упал автобус, смягчила падение транспортного средства.

Как отмечается, в настоящее время водителя автобуса допрашивают следователи.

При этом он сдал тест на алкоголь и наркотики, результат которого был отрицательным.

Ранее сообщалось, что гражданка России погибла в результате ДТП с автобусом в Италии.