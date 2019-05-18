Число пострадавших после столкновения маршрутки и грузовика увеличилось

В Волгограде число пострадавших после столкновения маршрутки и грузовика выросло до 17 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.

До этого стало известно, что в результате инцидента были госпитализированы 13 человек, четверо из них находились в тяжелом состоянии.

Как отмечается, на настоящий момент в больнице находятся 14 человек, двое из них — в тяжелом состоянии. Их прооперировали, и сейчас они находятся в реанимации.

Уточняется, что троих обратившихся за медпомощью выписали на амбулаторное лечение. Остальные находятся в отделении хирургии с переломами и сотрясением головного мозга, их состояние — удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с фурой произошло в Курской области.