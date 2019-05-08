Машина влетела в группу детсадовцев в Японии
В японской префектуре Сига в городе Оцу после ДТП с участием двух автомобилей одна из машин въехала в группу воспитанников детского сада, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
В экстренных службах уточнили, что в результате инцидента госпитализированы по меньшей мере 13 человек, включая воспитателей. Отмечается, что двое детей и один взрослый после аварии потеряли сознание.
Состояние пострадавших в настоящий момент не уточняется.
В прошлом году сообщалось, что в Японии перевернулся автобус с детьми.