В Москве произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей

Источник в правоохранительных органах проинформировал о том, что в столице на Калужском шоссе произошло столкновение четырех транспортных средств. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, инцидент с участием двух легковым машин и двух грузовиков произошел на 43 км Калужского шоссе.

«В результате погиб один человек, еще один получил травмы», — рассказал источник.

Уточняется, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в массовое ДТП в Москве попали пять автомобилей.