Почти пять миллионов машин уже пересекли Крымский мост

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С момента открытия автомобильного движения по Крымскому мосту уже проехали 4,8 млн автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные инфоцентра «Крымский мост».

Как отмечается, автомобильное движение было открыто 11,5 месяцев назад. По имеющейся информации, в числе проехавших по Крымскому мосту транспортных средств — 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов. В среднем же за сутки по мосту в обе стороны проезжают более 10 тыс. транспортных средств.

Подчеркивается, что это число в три раза больше, чем перевезла керченская паромная переправа за весь 2017 год (1,6 млн машин).

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи.