В России хотят увеличить скоростной лимит до 110 км/ч

Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что скоро в стране могут увеличить с 90 км/ч до 110 км/ч допустимую скорость движения на трассах федерального значения, передает ТАСС.

Акимов отметил, что в настоящее время этим вопросом занимается Минтранс и МВД. Ведомства до 2019 года проведут анализ возможности увеличения скоростного режима на трассах.

«В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта», — добавил Акимов.

Ранее сообщалось, что ГИБДД намерено штрафовать за превышение скорости на 10-20 км/ч.

Также до этого стало известно, что Росавтодор собирается увеличить скоростной лимит на ряде трасс в Псковской области и Пермском крае до 110 км/ч. Кроме того, лимит скорости для автомобилей будет увеличен до 130 км/ч на платных трассах М-4 и М-11.