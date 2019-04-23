В ГИБДД предложили снизить максимальную скорость для водителей с детьми
ГИБДД России предлагает снизить максимальную скорость для водителей, которые перевозят детей, на 20 км/ч. Об этом заявил глава Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, передает ТАСС.
Он уточнил, что если на каком-то участке предельно допустимая скорость, например, 90 км/ч, то водители, перевозящие ребенка, должны ехать со скоростью не выше 70 км/ч.
«Почему мы едем с прицепом — и у нас минус 20 километров в час?», — отметил Черников.
Глава Госавтоинспекции добавил, что, возможно, это поспособствует сознательности людей.
Ранее сообщалось, что в ГИБДД выступили против разделения водителей на любителей и профессионалов.