В ГИБДД предложили снизить максимальную скорость для водителей с детьми

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ГИБДД России предлагает снизить максимальную скорость для водителей, которые перевозят детей, на 20 км/ч. Об этом заявил глава Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, передает ТАСС.

Он уточнил, что если на каком-то участке предельно допустимая скорость, например, 90 км/ч, то водители, перевозящие ребенка, должны ехать со скоростью не выше 70 км/ч.

«Почему мы едем с прицепом — и у нас минус 20 километров в час?», — отметил Черников.

Глава Госавтоинспекции добавил, что, возможно, это поспособствует сознательности людей.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД выступили против разделения водителей на любителей и профессионалов.