В ГИБДД выступили против разделения водителей на любителей и профессионалов

Первый замглавы Госавтоинспекции Владимир Швецов заявил, что ГИБДД «категорически против» разделения водителей на любителей и профессионалов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он уточнил, что эта инициатива может привести к снижению качества обучения «любителей». Предполагается, что каждый водитель должен получать профессиональный уровень.

«Что, собственно, и происходит сейчас: по итогам обучения в автошколе человек, получивший даже только категорию «В», может идти работать в такси»», — подчеркнул Швецов.

Работодатель при этом может вводить дополнительные тесты для водителей, чтобы проверить их навыки, добавил Швецов.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории «любителей» и «профессионалов».