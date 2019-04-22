Закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП одобрен в Совфеде

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания для водителей, которые скрылись с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, теперь за побег с места ДТП может грозить тюремный срок до 9 лет.

Согласно закону, если водитель скрылся с места происшествия, в ходе которого серьезно пострадали люди, то ему грозят принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до четырех лет, а также невозможность занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Кроме того, если водитель скрылся с места ДТП, в ходе которого погиб человек, то он может попасть в тюрьму на срок от двух до семи лет.

Если в результате ДТП погибли два и более человека, то скрывшийся водитель может получить срок от четырех до девяти лет.

Уточняется, что закон поступил на подпись президенту России Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что Дума ужесточила наказание для виновников ДТП.