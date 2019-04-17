Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Российская Госдума в третьем окончательном чтении приняла поправки к статье 264 и 264.1 Уголовного кодекса России и в статью 12.27 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом говорится в сообщении на сайте российского парламента.

Отмечается, что поправки ужесточают ответственность для водителей, которые скрылись с места аварии, повлекшей тяжкие последствия или смерть человека.

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Так, если водитель скроется с места ДТП, результатом которого стало причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, ему может грозить лишение свободы на срок до четырех лет. Максимальным наказанием в случае смерти человека в аварии является заключение на срок до семи лет, а если погибло два и более лиц — до девяти лет тюрьмы.

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило ужесточение наказания за «пьяные» ДТП.