В России намерены организовать платные перекрестки

В одном из городов России в 2020 году планируется провести эксперимент с организацией платных перекрестков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальную технологическую инициативу «Автонет».

В организации считают, что введение платы за проезд по перекрестку или участку дороги в определенные часы позволит «избавиться» от пробок.

Реклама

«Это приведет к тому, что люди начнут планировать свои поездки и часть водителей, приблизительно 10%, выберет альтернативный путь, который будет, скорее всего, более длительным», — рассказали в организации.

Представитель «Автонета» добавил, что уменьшение трафика в местах с оплатой проезда в среднем позволит сэкономить 10-20% времени водителям, которые решат воспользоваться платным участком дороги.

Ранее СМИ сообщали, что Минтранс предложил ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч.