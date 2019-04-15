Экскаватор угнали в Новой Москве

В подмосковном поселении Мосрентген неизвестный угнал экскаватор-погрузчик, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Об инциденте стало известно вечером 14 апреля, когда экскаваторщик обратился в полицию с сообщением о краже спецтехники.

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Отмечается, что по факту кражи экскаватора проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия и сумма причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что неизвестные угнали машину с партией носков.