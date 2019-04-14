Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал «Тульские новости».

По имеющимся данным, всего салоне автобуса находились 40 детей и несколько сопровождающих. Пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь, подробности о ее состоянии не приводятся.

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Как отмечается, сообщение об автобусе с детьми, съехавшем в кювет автобусе поступило в МЧС в 21.45 по местному времени (совпадает с мск).

Ранее сообщалось, что автобус с 47 детьми улетел в кювет в Челябинской области.