На кладбище опрокинулась машина, есть пострадавшие

На кладбище в Саратовской области опрокинулся легковой автомобиль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали два мальчика пяти и семи лет. Оба были доставлены в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе.

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Уточняется, что за рулем автомобиля находилась 25-летняя женщина, которая не справилась с управлением, что привело к опрокидыванию машины.

На настоящий момент ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на востоке Таджикистана в реку опрокинулся автомобиль, есть жертвы.