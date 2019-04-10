Правительство одобрило ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

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Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточения наказания за аварии со смертельным исходом, которые произошли по вине пьяных водителей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА «Новости».

По его словам, инициатива будет представлять собой законопроект с поправками в статью 264 Уголовного кодекса России.

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Депутат Василий Пискарев рассказал детальнее о возможных изменениях, уточняет агентство. Так, если пострадавший получил тяжкий вред здоровью, то нарушителю будет грозить от трех до семи лет лишения свободы (сейчас — до четырех). В случае гибели одного человека — от пяти до двенадцати лет (сейчас — от двух до семи лет), двух и более — от восьми до пятнадцати лет (сейчас от четырех до девяти лет).

Ранее сообщалось, что МВД готовит предложения об ужесточении наказания за вождение без прав.