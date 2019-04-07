Прокуратура Японии намерена допросить жену Карлоса Гона

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Прокуроры Японии обратились в суд, чтобы получить разрешение на допрос жены экс-главы альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает NHK.

Как отмечается, изначально прокуроры попросили ее встретиться с ними для добровольного допроса. Получив отказ, представители прокуратуры обратились в суд для принудительного привлечения ее в роли свидетеля.

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Уточняется, что японские правоохранители конфисковали у супруги Гона телефон и паспорт, хотя она и не является подозреваемым. Адвокаты задержанного назвали эти действия недопустимыми.

Ранее сообщалось, что по запросу токийской прокуратуры Карлос Гон был арестован во второй раз.