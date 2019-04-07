Автошколы и ГИБДД обязали согласовывать обучение

В России с 7 апреля автошколы и ГИБДД должны будут согласовывать между собой основные программы по обучению, сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

»...вступают в силу приказы МВД России, утверждающие порядок деятельности подразделений Госавтоинспекции по согласованию основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий и выдаче заключений о соответствии установленным требованиям учебно- материальной базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность ...», — сказал представитель ведомства.

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В январе проект экзамена на получение водительских прав был изменен по инициативе Госавтоинспекции.

Теперь претенденты на получение удостоверения водителя будут сдавать единый экзамен по вождению, а разделение на «город» и «площадку» осталось в прошлом. Проверка знаний и умений автомобилиста будет начинаться на закрытых площадках «преимущественно за пределами жилой застройки», а инструктор автошколы больше не сможет находиться в салоне.