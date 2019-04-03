Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes

Президент России Владимир Путин посетил новый завод Mercedes-Benz в Московской области, передает ТАСС.

Глава государства посмотрел на процесс сборки седанов Mercedes Е-класса и даже оставил свой автограф на капоте одного из автомобилей.

Президент также посмотрел на тестовый участок, где проводится контроль качества и испытание готовых автомобилей. В ходе осмотра он кратко пообщался с несколькими работниками завода.

Как отмечается, что глава государства прибыл на торжественное мероприятие на отечественном автомобиле Aurus.