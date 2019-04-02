Смертельное ДТП произошло в Подмосковье

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В Московской области в результате ДТП с участием двух автомобилей погиб один человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным агентства, авария произошла в Солнечногорском районе на 22 км трассы А107.

Как отмечается, министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья подтвердило это информацию.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в ДТП под Тулой.