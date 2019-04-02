Под Пермью столкнулись два грузовика и автобус, есть жертвы

В управлении МВД России по Пермскому края проинформировали о ДТП с участием двух грузовиков и автобуса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 1 апреля в 19.22 мск на 154 км на дороге Пермь-Березники, расположенной в 5 км от деревни Романово. При этом водитель МАЗа с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовый автобусом и «КамАЗом».

Реклама

«В результате ДТП водитель КамАЗа и водитель автобуса получили травмы, а пассажир КамАЗа — мужчина 1972 года рождения — от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хунань в результате ДТП с участием туристического автобуса погибли 26 человек.