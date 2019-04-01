Машина полиции попала в ДТП по пути к месту крушения самолета в ФРГ

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В Германии автомобиль полиции попал в ДТП по пути к месту крушения самолета с россиянами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в результате аварии погибли два человека.

Как отмечается, при ДТП также пострадали три человека.

При этом автомобиль полиции направлялся к месту крушения самолета в районе Эрцхаузена.

Ранее стала известна возможная причина крушения самолета в ФРГ, в результате которого погибла совладелица российской авиакомпании S7 Наталья Филева со своим отцом.