Машина полиции попала в ДТП по пути к месту крушения самолета в ФРГ
В Германии автомобиль полиции попал в ДТП по пути к месту крушения самолета с россиянами. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в результате аварии погибли два человека.
Как отмечается, при ДТП также пострадали три человека.
При этом автомобиль полиции направлялся к месту крушения самолета в районе Эрцхаузена.
Ранее стала известна возможная причина крушения самолета в ФРГ, в результате которого погибла совладелица российской авиакомпании S7 Наталья Филева со своим отцом.