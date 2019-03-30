Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств

Заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов назвал дату перехода на электронные паспорта транспортных средств (ПТС), передает ТАСС.

По его словам, переход состоится в ноябре 2019 года.

«Мы готовимся к этому уже не один год. В данном случае речь идет о ноябре 2019 года. В соответствии с совещаниями ЕАЭС мы должны будем с вами перейти на электронный паспорт транспортного средства», — заявил Морозов.

Ранее в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. По новым правилам разрешено ставить на учет автомобили с электронными ПТС.