В МВД задумались о лишении наркозависимых водительских прав

Замглавы МВД Игорь Зубов рассказал, что в ведомстве рассматривают возможность лишить людей с наркозависимостью возможности водить автомобили. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время российская сторона занимается получением информации о такой практике из первоисточников, а затем будет решаться вопрос, может ли этот опыт быть использован в России.

Реклама

«Во многих государствах лица, больные наркоманией, лишаются права работать на таких (вредных и опасных. — Газета.Ru) производствах и права управления транспортными средствами», — сказал Зубов.

Ранее сообщалось, что МВД и Минздрав намерены обмениваться данными об алкоголиках за рулем.