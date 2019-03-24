Соединены все пролеты железнодорожной части Крымского моста

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Строители соединили все пролеты железнодорожной части Крымского моста. Об этом говорится в сообщении инфоцентра моста, передает ТАСС.

Как отмечается, они представляют собой 160 тыс. тонн металлоконструкций на 307 опорах.

«Более 6 км пролетов расположено над акваторией, остальные — над сухопутными участками в Керченском проливе», — говорится в отчете.

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Уточняется, что всего у Крымского моста 306 железнодорожных пролетных строений.

Ранее сообщалось, что строители уложили половину рельсов на Крымском мосту.