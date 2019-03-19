Вылетевшая на тротуар машина сбила женщину и ребенка в коляске в Челябинске
В Челябинске после столкновения двух легковых автомобилей одна из машин вылетела на тротуар и сбила мать с малолетним ребенком, сообщается на региональном портале 74.ru.
В пресс-службе областной больницы №3, куда были доставлены пострадавшие, отметили, что мать и ее ребенок не получили серьезных травм и в настоящий момент они направлены на амбулаторное лечение.
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Обстоятельства столкновения двух автомобилей в настоящее время выясняются.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП в Челябинской области.