Во Франции начали расследование из-за свадьбы Карлоса Гона в Версале

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Во Франции прокуратура города Нантер начала расследование в связи со свадьбой бывшего главы Nissan Карлоса Гона. Об этом сообщает BFMTV.

Согласно имеющейся информации, расследование было начато после запроса компании Renault. Делом будет заниматься центральный офис по борьбе с коррупцией, налоговыми и финансовыми нарушениями.

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В октябре 2016 года Карлос Гон отпраздновал свадьбу в одном из дворцов, расположенных на территории Версаля. Стоимость празднования оценивается в €50 тыс., но в итоговой документации торжество значилось как «предложение Версаля». Юристы компании усомнились, что данное торжество было связано с интересами компании и могло проводиться в рамках меценатского договора между автоконцерном и дворцовым комплексом.

Ранее сообщалось, что Nissan и Renault могу закрыть совместное предприятие из-за Карлоса Гона.