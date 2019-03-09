Москвичку убила ехавшая задним ходом машина

На юго-востоке столицы водитель автомобиля BMW сбил 60-летнюю женщину, от полученных травм она скончалась на месте, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

Отмечается, что инцидент произошел во дворе дома на улице Краснодонской.

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«По предварительной информации, виновник ДТП — водитель, который не обеспечил безопасность движения», — рассказали в ГИБДД.

Источник в экстренных службах уточнил агентству, что водитель управлял автомобилем BMW.

Ранее сообщалось, что в аварии в Подмосковье погибли два человека.