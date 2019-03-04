Минтранс планирует ввести штраф для старых машин в Москве и Петербурге

Минтранс России подготовил новый проект по введению зон, в которые будет запрещается въезжать автомобилям с низким экологическим классом, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что в первую очередь проект будет реализовываться в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно дорожной карте, МВД и Минтранс к октябрю разработают поправки в КоАП, в соответствии с которыми будет введен штраф за проезд под знаком, обозначающим экологически чистую зону.

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В пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что «на первом этапе должны рассматриваться ограничения прежде всего для движения грузового транспорта и автобусов, особенно в жилых районах и природоохранных зонах».

При этом дорожный знак был введен еще летом прошлого года, но не использовался.