Минтранс планирует ввести штраф для старых машин в Москве и Петербурге
Минтранс России подготовил новый проект по введению зон, в которые будет запрещается въезжать автомобилям с низким экологическим классом, пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что в первую очередь проект будет реализовываться в Москве и Санкт-Петербурге.
Согласно дорожной карте, МВД и Минтранс к октябрю разработают поправки в КоАП, в соответствии с которыми будет введен штраф за проезд под знаком, обозначающим экологически чистую зону.
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В пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что «на первом этапе должны рассматриваться ограничения прежде всего для движения грузового транспорта и автобусов, особенно в жилых районах и природоохранных зонах».
При этом дорожный знак был введен еще летом прошлого года, но не использовался.