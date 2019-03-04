В Югре семь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

В результате ДТП с участием трех автомобилей в ХМАО, в том числе грузовика и автобуса, госпитализированы семь человек, сообщает РИА «Новости»

По предварительной информации, на 4 километре автодороги «Нягань — Талинка» водитель грузовой автомашины с полуприцепом совершил наезд на стоящий на обочине грузовик. От удара полуприцеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом, в котором были пять человек.

Реклама

Водитель автобуса, его пять пассажиров, а также водитель грузовика были доставлены в больницу.

Ранее автобус с 47 детьми улетел в кювет в Челябинской области