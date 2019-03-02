Под Тулой опрокинулся автобус со школьниками, есть пострадавшие

В управлении МВД по Тульской области проинформировали о ДТП, в которое попал школьный автобус, передает ТАСС.

Согласно имеющееся информации, дети возвращались после лыжных гонок. Около 15.40 на 39-м км автодороги Лопатково-Ефремов произошло столкновение школьного автобуса и внедорожника Toyota Sequoia.

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«По предварительной информации, в районе деревни Доробино Тепло- Огаревского района водитель… совершил попутное столкновение с микроавтобусом, который затем опрокинулся», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате произошедшего пострадали восемь школьников и двое сопровождающих.

Ранее сообщалось, что автобус с украинцами врезался в грузовик в Новой Москве.