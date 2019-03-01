Стало известно, что случилось с Крымским мостом за зиму
Крымский мост за зиму пережил почти 38 штормовых суток, то есть 900 штормовых часов за прошедшую зиму, сообщает «Крыминформ».
Отмечается, что самым сложным месяцем стал январь.
«За первую в истории действующего моста зиму метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов, почти 38 суток», — говорится в сообщении.
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В некоторые дни высота волн достигала 2,5 метров.
При этом отмечается, что за прошедшую зиму по мосту проехало более полумиллиона автомобилей. Больше всего автомобилей проехали по мосту в канун Нового года — почти 226 тысяч.